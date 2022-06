Mise en garde suite au décès de deux nageurs dans une zone non surveillée: «La mer n’est pas une piscine»

La secrétaire du service intercommunal de sauvetage côtier (IKWV), An Beun, appelle tous les nageurs à se baigner uniquement dans les zones surveillées.

La secrétaire du service intercommunal de sauvetage côtier (IKWV), An Beun, a lancé un appel aux nageurs qui souhaitent se baigner en mer samedi soir : « Veuillez vous baigner dans des zones surveillées ». Cet appel fait suite au décès de deux nageurs qui se sont baignés dans une zone de baignade non surveillée.

Samedi après-midi, deux nageurs sont morts après s’être baignés dans une zone de baignade non surveillée entre Blankenberge et Zeebrugge. Il s’agit de deux Polonais, l’un d’environ 30 ans et l’autre d’environ 40 ans.