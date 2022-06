Guerre en Ukraine: pour l’Allemagne, la Russie limite les livraisons de gaz pour faire monter les prix

Gazprom, le géant gazier russe, a réduit cette semaine de 60 % les livraisons de gaz vers l’Allemagne, via le gazoduc Nord Stream 1. D’autres pays européens sont désormais privés de gaz russe.

La limitation des livraisons de gaz russe à l’Allemagne est une stratégie visant à faire monter les prix, a déclaré samedi le président de l’Agence fédérale des réseaux, Klaus Müller, à l’agence de presse DPA. « La Russie fournit significativement moins de gaz à l’Allemagne et à l’Europe depuis plusieurs jours. Cela a pour but de nous déstabiliser et de faire grimper les prix », a déclaré M. Müller.

Le « patron » du Bundesnetzagentur (le régulateur de l’énergie allemand) a expliqué que l’objectif était d’économiser du gaz et de le stocker pour l’hiver. Le gouvernement fédéral organise également des approvisionnements supplémentaires en gaz liquéfié, a-t-il ajouté. Selon l’Agence fédérale des réseaux, les niveaux de stockage de gaz atteignent environ 56,7 % des capacités.