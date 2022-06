La Belgique va consacrer 2% de son PIB à la Défense

La crise politique est évitée mais que ce fut long et tendu. Ce samedi, au terme de plusieurs semaines de négociations et de tractations, le conseil des ministres restreint (le kern) est arrivé à un accord sur l’épineux dossier du budget de l’armée. Comme le souhaite l’Otan depuis de longues années, la Belgique va, comme nombre des alliés, consacrer 2 % de son PIB à la Défense à partir de 2035. Aucun nouvel effort ne serait entrepris d’ici la fin de la législature en 2024. Par contre, les dépenses militaires passeraient à 1,6 % en 2030, puis 1,8 % en 2033 et 2 % en 2035. Le montant supplémentaire débloqué s’élèverait à 10 milliards d’euros minimum.