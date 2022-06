Inflation: un gouverneur de la Fed favorable à une nouvelle forte hausse des taux directeurs en juillet

La Fed a procédé mercredi à la plus forte hausse de ses taux depuis 1994, les relevant de trois quarts de points de pourcentage face à la forte inflation.

Un des gouverneurs de la banque centrale américaine (Fed) s’est dit samedi favorable à une nouvelle hausse des taux directeurs de trois-quarts de points de pourcentage lors de la prochaine réunion, fin juillet, si les données évoluent comme il l’anticipe.

La Fed a procédé mercredi à la plus forte hausse de ses taux depuis 1994, les relevant de trois quarts de points de pourcentage face à la forte inflation. « Si les prochaines données sont conformes à mes attentes, je soutiendrai un mouvement de taille similaire lors de notre réunion de juillet », les 26 et 27, a déclaré Christopher Waller, gouverneur de la Fed, lors d’un discours à Dallas (Texas) devant la Society for Computational Economics. Le président de l’institution, Jerome Powell, avait averti qu’une autre hausse de cette ampleur serait à prévoir en juillet.