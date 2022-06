Législatives françaises: les bureaux de vote ont ouvert pour le second tour

Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8 heures. Ils fermeront à 18 heures, et à 20 heures dans les grandes villes.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8h en métropole pour le second tour des élections législatives où 48,7 millions d’électeurs sont appelés à élire leurs députés et donner ou non une majorité au président Emmanuel Macron à l’Assemblée.

Les bureaux fermeront à 18h et 20h dans les grandes villes. La journée a mal commencé pour le camp présidentiel avec la défaite dans la 2e circonscription de Guadeloupe de la secrétaire d’Etat à la Mer Justine Benin qui devra en conséquence quitter le gouvernement.