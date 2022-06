L’Inter attend le retour du roi Lukaku: «La probabilité qu’il revienne est de 80%»

Les plus belles histoires d’amour sont souvent les plus tragiques, faites d’obstacles qui empêchent les deux amants de s’unir. La fable de Lukaku et de l’Inter en est un bel exemple, même si on n’en connaît pas encore le dénouement. Transféré à Chelsea l’été passé pour un montant record de 115M d’euros, après deux saisons de très haut niveau à Milan, l’attaquant belge n’a pas réussi à s’imposer chez les Blues (15 buts et deux assists en 44 matchs). Son mal de cœur dure depuis des mois et il est désormais sur le point de faire son retour chez les Nerazzurri. Selon les médias italiens et britanniques, Romelu Lukaku aurait bien trouvé un accord avec l’Inter pour un salaire de 9M (12M à Chelsea) et les deux clubs devraient boucler un prêt payant de 10 ou 12M.

À noter que le deal doit être bouclé avant le 1er juillet afin que les Milanais puissent bénéficier du « décret croissance » proposé par la ligue. Cette mesure permet aux clubs italiens de bénéficier d’une réduction sur les salaires bruts de ses joueurs étrangers qui n'ont pas résidé en Italie au cours des deux années précédentes et qui se sont engagés à le faire pour les deux prochaines.