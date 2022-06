Espagne: les images des violents incendies qui ravagent le pays

L’Espagne, qui a connu cette année son mois de mai le plus chaud depuis le début du siècle a déjà traversé quatre épisodes de températures extrêmes au cours des dix derniers mois, en incluant la vague de chaleur actuelle.

Le plus important de ces feux de forêt était encore hors de contrôle samedi après-midi dans la Sierra de la Culebra, un massif montagneux de la région de Castille-et-Léon (nord-ouest), près de la frontière avec le Portugal.

D’après les autorités régionales, « 19.765 hectares ont brûlé » dans cet incendie géant, qui a débuté mercredi soir avant de s’étendre au cours des dernières 24 heures, favorisé les températures élevées et la présence d’un vent sec.

Onze villages regroupant plusieurs centaines de personnes ont dû être évacués face à la menace des flammes, qui ont entraîné la fermeture d’une route nationale et d’une ligne de train à grande vitesse entre Madrid et la région de Galice (nord-ouest).

Une situation très compliquée

« Près de 500 professionnels » sont mobilisés pour éteindre cet incendie, dont des membres de l’Unité militaire d’urgence (UME), spécialisée dans ce type d’intervention, a précisé le gouvernement régional de Castille-et-Léon sur Twitter.

La situation est « très compliquée », ont reconnu sur Twitter les pompiers catalans, alors qu’un nouvel incendie important s’est déclaré samedi après-midi à Olivella, près du parc natural El Garraf.

En Navarre, un autre feu de forêt a entraîné l’évacuation de près de 2.500 personnes du zoo et parc d’attractions Sendaviva. « Les animaux du parc » sont restés à l’intérieur mais « sont hors de danger », ont assuré les pompiers de la région sur Twitter.

Cette série de feux de forêt survient alors que l’Espagne est confrontée depuis une semaine à une vague de chaleur extrême et inhabituelle à cette époque de l’année, considérée par les scientifiques comme une conséquence du réchauffement climatique.

Cette canicule, qui a débuté voilà une semaine et qui touche également la France et l’Italie, devrait prendre fin dimanche, grâce à une masse d’air plus froid venant de l’ouest, selon l’Aemet.