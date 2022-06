Kylian Mbappé a voulu quitter l’équipe de France après l’Euro 2020: «Il ne voulait plus jouer en sélection»

Selon le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, Kylian Mbappé aurait bien pu prendre sa retraite internationale, à 22 ans seulement. Comme il l’a confié dans un entretien accordé au JDD, le joueur du PSG aurait songé à tout plaquer suite à l’élimination des Bleus contre la Suisse à l’Euro 2020, lorsqu’il avait manqué l’ultime tir au but scellant l’élimination de la France.

« Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau », a expliqué Le Graët. « Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu’il ne pensait évidemment pas. Vous savez ce que c’est, c’est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l’élimination… Il est tellement médiatisé. C’est un super mec, bien plus collectif qu’on ne le croit. »