Mezut Özil, du football aux… jeux vidéos? «Il est vraiment bon à Fortnite et il envisage de jouer en compétition»

Selon son agent Erkut Sögüt, interrogé par le Telegraph, Mezut Özil ne souhaite plus connaître d’autre club que Fenerbahçe, où il évolue actuellement. En revanche, le champion du monde 2014 aurait d’autres plans en tête. Il envisagerait une carrière dans le eSport. « Il va se concentrer de plus en plus pour devenir lui-même un jour un joueur de compétition », dévoile son agent. « Il est très bon à Fortnite, et je ne serais pas surpris qu’il y joue en compétition un jour. »

À 33 ans, l’avenir d’Özil pourrait donc s’écrire bien loin du football, même s’il lui reste encore deux ans de contrat au Fenerbahçe. Ses prouesses aux jeux vidéos sont d’ailleurs déjà suivies par plus de 175.000 followers sur la plateforme de streaming Twitch.