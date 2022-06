Manifestation nationale ce lundi 20 juin: les perturbations attendues

La circulation des métros, trams et bus risque d’être fortement perturbée ce lundi dans la capitale. « Il n’est actuellement pas possible d’évaluer la participation du personnel à cette action, mais nous (la Stib) nous attendons à de fortes perturbations. De plus, le cortège des manifestants dans le centre-ville risque d’engendrer des interruptions et déviations de lignes. » La Stib conseille d’utiliser un moyen de transport alternatif.

Des informations en temps réel seront communiquées via les canaux habituels de la Stib à partir de 6h du matin, à savoir les réseaux sociaux, le site internet et le service clientèle. La Stib affirme par ailleurs qu’elle s’efforcera de desservir « une zone aussi large que possible » afin de, notamment, permettre aux élèves de se présenter à leurs examens.

La SNCB assurera la circulation des trains

La CGSP Cheminots ne dépose pas de préavis de grève en vue de la manifestation nationale pour le pouvoir d’achat le 20 juin à Bruxelles, annonce-t-elle mercredi soir.

« Afin de garantir le succès optimal de cette action, la CGSP Cheminots a fait le choix d’exprimer son soutien en ne déposant pas de préavis de grève », indique-t-elle dans un communiqué. Elle appelle cependant ses affiliés « à participer nombreux » à la manifestation.

Cependant, une forte affluence de voyageurs est attendue dans les trains à destination de Bruxelles-Nord. Il est conseillé de consulter le site internet ou l’application de la SNCB et éviter autant que possible les heures de pointe (par exemple, arrivée à Bruxelles-Nord entre 9 et 11 heures, et départ de Bruxelles-Midi entre 12h30 et 16 heures).

Brussels Airport déconseille les départs

Brussels Airport déconseille les départs le 20 juin, date à laquelle Brussels Airlines supprimera la moitié de ses vols en raison de la manifestation nationale à Bruxelles et de la grève annoncée d’une grande partie du personnel de G4S.

Brussels Airport « s’attend à un impact majeur sur le service à l’aéroport ». « Compte tenu de cette situation de force majeure, l’aéroport conseille aux passagers en partance ayant un vol le lundi 20 juin de reporter leur vol auprès de leur compagnie aérienne à une autre date », ajoute l’éroport.

Il est conseillé aux passagers qui décident malgré tout de partir le 20 juin de ne voyager qu’avec un bagage à main. Pour connaître le meilleur moment pour arriver à l’aéroport, il leur est recommandé de consulter l’outil en ligne sur www.brusselsairport.be/fr/passengers/slot-advice.

De nombreux vols de TUI Fly seront déviés de Brussels Airport vers les aéroports régionaux d’Ostende, de Liège et d’Anvers lundi en raison de la manifestation nationale et de ses conséquences sur l’aéroport de Zaventem. Cela concernera tant des vols au départ qu’à l’arrivée, prévient jeudi la compagnie aérienne. Un transfert en bus est prévu entre Brussels Airport et les aéroports de départ ou d’arrivée régionaux de remplacement.

L’aéroport de Charleroi anticipe des perturbations

Brussels South Charleroi Airport recommande aux voyageurs de se présenter à l’aéroport au moins 3 heures avant le départ le lundi 20 juin, à cause d’éventuelles perturbations dans le cadre de la journée de manifestation nationale. Aucun vol n’y a pour le moment été annulé mais l’aéroport de Charleroi conseille aux passagers de surveiller les sites des compagnies aériennes.

Le ramassage des déchets sera aussi impacté

L’ensemble des services de collecte des déchets à Bruxelles sera probablement perturbé par la journée d’action nationale en front commun pour la défense du pouvoir d’achat le 20 juin, apprend-on jeudi dans un communiqué de presse de Bruxelles-Propreté. En effet, le personnel de l’organisme de la Région Bruxelles-Capitale compte participer à cette journée de grève.

Cela pourrait avoir des conséquences sur la collecte des sacs-poubelles blancs et bleus des communes suivantes : Bruxelles (Pentagone, Canal, Louise), Forest, Ixelles, Jette (quelques rues mitoyennes avec Laeken), Laeken, Neder-over-Heembeek, Saint-Gilles, Schaerbeek (quelques rues mitoyennes avec Bruxelles Canal), Uccle et Watermael-Boitsfort (quelques rues mitoyennes avec Ixelles).

Pour la collecte des sacs verts et orange, cela ne concernera que les communes d’Uccle et de Forest et les rues mitoyennes de Forest à Saint-Gilles. Quant aux Recyparcs, la totalité ou une partie d’entre eux, sera probablement fermée ce 20 juin.

Dans son communiqué, Bruxelles-Propreté « prie les habitants d’accepter toutes ses excuses pour ces nouvelles perturbations indépendantes de sa volonté. »

Le secteur culturel sera aussi de la partie

Le secteur culturel sera également de la partie et plaide, entre autres, pour plus d’investissements gouvernementaux, un meilleur statut de l’artiste et des diffuseurs publics forts.