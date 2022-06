Romelu Lukaku vers l’Inter, une bonne nouvelle pour les Diables? «La Belgique pourrait avoir un formidable buteur pour la Coupe du monde»

Les plus belles histoires d’amour sont souvent les plus tragiques, faites d’obstacles qui empêchent les deux amants de s’unir. La fable de Lukaku et de l’Inter en est un bel exemple, même si on n’en connaît pas encore le dénouement. Transféré à Chelsea l’été passé pour un montant record de 115M d’euros, après deux saisons de très haut niveau à Milan, l’attaquant belge n’a pas réussi à s’imposer chez les Blues (15 buts et deux assists en 44 matchs). Son mal de cœur dure depuis des mois et il est désormais sur le point de faire son retour chez les Nerazzurri. Selon les médias italiens et britanniques, Romelu Lukaku aurait bien trouvé un accord avec l’Inter pour un salaire de 9M (12M à Chelsea) et les deux clubs devraient boucler un prêt payant de 10 ou 12M.

Et un retour de Lukaku à l’Inter pourrait bien être une bonne nouvelle pour les Diables rouges, qui auront besoin de leur buteur en pleine confiance pour briller à la Coupe du monde. « Ce serait une excellente nouvelle pour la Belgique, car le Lukaku de Chelsea était un attaquant éteint », explique Fabrizio Biasin, journaliste italien spécialisé dans l’actualité des Nerazzurri. « S’il revient à l’Inter, la Belgique pourrait avoir un buteur formidable pour le Mondial. »