Zinédine Zidane revient sur son coup de boule: «Bixente Lizarazu est le seul qui aurait pu me contenir, j’aurais aimé qu’il soit là»

Invité dans l’émission Telefoot à l’occasion de ses 50 ans, Zinédine Zidane est revenu sur son célèbre coup de boule sur Materazzi, suite auquel il avait été exclu de la finale de la Coupe du monde 2006 contre l’Italie, pour le dernier match de sa carrière.

Pour son ancien équipier en équipe de France, Bixente Lizarazu, ce geste aurait peut-être pu être évité s’il avait été sur la pelouse. « J’aurais aimé être sur le terrain pour que ça n’arrive pas, je pense que certains de ses partenaires auraient aimé être sur le terrain pour l’aider à gérer mieux cette situation. Voilà, ça ne change rien à sa légende, mais j’aurais aimé être là pour l’aider », a confié Lizarazu à Téléfoot.

Et cet avis est partagé par Zinédine Zidane, qui a admis que la présence de son ancien coéquipier aurait pu changer les choses. « Oui, je pense que Bixente c’est le seul qui aurait pu me contenir », a-t-il avoué. « Et oui, il aurait été important ce soir-là, s’il avait été à mes côtés, même si de toute façon on ne peut pas refaire le passé. Voilà, je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, encore une fois, mais ça fait partie de mon parcours. »