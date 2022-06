Georges-Louis Bouchez adresse un nouvel et ultime avertissement à Jean-Luc Crucke

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a prévenu dimanche sur deux plateaux télévisés le député et ex-ministre wallon Jean-Luc Crucke de possibles conséquences de ses propos critiques à l’égard de son chef de file.

« C’est la dernière fois qu’une telle déclaration est possible », a déclaré M. Bouchez lors de l’émission De Zevende Dag. « Je suis pour la liberté d’expression, mais je ne peux pas accepter le manque de respect », a-t-il dit.

Oui à la liberté d’expression, non à la chienlit, à l’irrespect et à la déloyauté », a-t-il affirmé lors de l’émission C’est pas tous les jours dimanche de la chaîne privée RTL, confirmant des propos du même cru tenus sur la chaîne publique flamande VRT.

M. Crucke, qui a renoncé au poste de juge à la Cour constitutionnelle que lui réservait le MR, a annoncé la création d’un mouvement progressiste « C.l.é.s. » (pour Cercles libéraux, économiques et sociaux) autour du climat, tout en restant député MR. Et jeudi, il a comparé M. Bouchez à l’ancien président américain Donald Trump lors de l’émission Villa Politica de la VRT, ajoutant qu’il ne pensait pas que ce soit la direction (plus droitière) que le parti devrait prendre à l’avenir.

« Indépendamment de ce qu’il (M. Crucke) dit de ma personne, il a pris des positions qui sont contraires à la ligne du parti, ligne arrêtée en bureau », comme sur le dossier nucléaire, a affirmé le président des libéraux francophones sur RTL.

« Pour être très clair, c’est la dernière fois qu’une telle attitude peut être tolérée », a-t-il averti, en « invitant » M. Crucke « à respecter ses collègues, son parti » et « à être loyal au parti qui lui a permis de faire le parcours qui est le sien ».