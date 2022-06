Vincent Kompany pressé de découvrir la D2 anglaise avec Burnley: «J’apprends vite» (vidéo)

Vincent Kompany à hâte de débuter sa nouvelle aventure avec Burnley. Quelques jours après l’officialisation de son arrivée chez les Clarets, l’ancien coach du Sporting Anderlecht s’est montré enthousiaste à l’idée de découvrir le Championship (D2 anglaise), un championnat qu’il ne connaît pas encore.

« Tant que tu n’as pas disputé le Championship tu ne le connais pas, mais j’apprends vite », a-t-il déclaré dans une interview accordée sur la chaîne de Burnley. « Je suis aussi prêt à admettre ce que je ne connais pas. Je suis entouré de personnes qui elles ont cette connaissance. Et qui s’assureront que je vais apprendre vite. Ce n’est qu’une question de temps. Si on refait la même interview dans trois mois et ma réponse sera différente. »