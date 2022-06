«Être heureux seulement après la fin de carrière, quelle folie»: le coup de gueule de Neymar après la suspension d’un de ses anciens coéquipiers

Actuellement en vacances aux États-Unis, Neymar a fait parlé de lui ses derniers jours pour ses virées en boîte de nuit et sa participation au World Series of Poker à Las Vegas. Et ce dit dimanche, le Brésilien a poussé un coup de gueule pour défendre Lucas Crispim, son ancien coéquipier à Santos, suspendu jusqu’à nouvel ordre par le club brésilien de Fortaleza pour avoir célébré un anniversaire après une défaite.

« Tu ne peux pas fêter l’anniversaire de ta grand-mère, ton fils, ta femme et surtout le tien », a écrit Neymar sur son compte Twitter. « Être un athlète n’est pas facile. Être heureux seulement après la fin de la carrière, quelle folie. »