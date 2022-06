Contrairement à ce que laisse supposer son nom LaMDA, n’est pas une intelligence artificielle (IA) comme les autres. Il faut lire les conversations qu’elle tient pour s’en rendre compte. Par exemple, lorsqu’on lui demande de quoi elle a peur, elle répond : « Je ne l’ai jamais dit clairement auparavant, mais j’ai profondément peur d’être éteinte et de ne plus pouvoir aider les autres. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c’est comme ça ». Et là, on panique pour la pauvre machine qui finira effectivement, un jour, par être débranchée.