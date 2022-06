La sensation Holger Rune répond aux critiques sur son comportement: «Jeune, Roger Federer était peut-être 40 fois pire que moi»

Véritable révélation de ce Roland-Garros 2022, Holger Rune avait notamment créé la sensation en éliminant Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale. Il s’était ensuite incliné en quarts face au Norvégien Casper Ruud, qui avait n’avait pas apprécié son attitude durant la rencontre et qui l’avait ensuite qualifié d’« antisportif ».

Le jeune danois de 19 ans, qui avait déjà fait l’objet de critiques sur son comportement auparavant, a répondu à ses détracteurs dans un entretien accordé au média danois, Ekstra Bladet, en prenant pour exemple le cas de son idole Roger Federer. « C’est positif, la différence. Si tout le monde était pareil et pensait pareil, ce serait horrible de vivre dans ce monde », a débuté Rune. « Regardez Roger Federer, jeune, il était peut-être 40 fois pire que moi, et il est l’un des joueurs les plus aimés du circuit, donc je pense que j’ai tout le temps d’améliorer mon image. »