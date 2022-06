Orages, précipitations intenses, rafales de vent… les prévisions météo

Dimanche soir, après une matinée pluvieuse et une après-midi plus clémente, le temps restera variable et partiellement à très nuageux, avec encore le risque d’une averse ou éventuellement d’un orage. Ensuite, une onde pluvio-orageuse plus structurée remontera de la France et affectera surtout les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Elle sera active et donnera lieu à des précipitations intenses et/ou des rafales de vent par endroits. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés.

La journée de lundi débutera sous un ciel partiellement à très nuageux et des averses toucheront encore le sud du pays. Ensuite, le temps deviendra sec partout et le soleil gagnera du terrain à partir de l’ouest. Les maxima se situeront entre 17 degrés en bord de mer ainsi qu’en Hautes-Fagnes et 21 ou 22 degrés dans le centre et en Lorraine belge.