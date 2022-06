Speranza Scappucci propulse le drame de Boccanegra

Simon Boccanegra » est un œuvre complexe qui mêle des amours maudits, des oppositions de classe entre patriciens et plébéiens sur fond de rivalités entre Gênes et Pise. C’est dire qu’il ne va pas de soi de restituer une unité à ce touffu mélange des genres. Ce qui ressort de l’imparable continuité de la représentation de vendredi soir au Théâtre Royal, c’est combien, et c’est souvent le cas dans les grands Verdi, le véritable dramaturge du spectacle, c’est l’orchestre.

L’investissement de la cheffe, Speranza Scappucci, dont c’est la dernière production comme directeur musical de la maison, est colossal : il imprègne chaque intention, chaque confession d’un juste impact, varie les atmosphères, des confidences les plus touchantes aux oppositions les plus véhémentes. Et surtout, par-delà ces dosages attentifs, il construit une grande arche qui porte à bout de bras le drame vers sa fin tragique, évidente dès les premières répliques.