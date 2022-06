Grand Baromètre: un Belge sur deux désespère des politiques et syndicats concernant le pouvoir d’achat

Lundi, ce sera pétards, banderoles et calicots. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont attendus pour effectuer la traditionnelle jonction Nord-Midi au cœur de Bruxelles, au nom des pensions et du pouvoir d’achat. Ce dernier thème s’est imposé à l’agenda politique depuis plusieurs mois, gagnant en intensité au même rythme que les prix de l’énergie et l’inflation.

Les prix grimpent et les salaires suivent mais avec retard et dans une moindre proportion (surtout par rapport à l’énergie et aux carburants). Dès lors, vers qui se tourner pour défendre la préservation de son niveau de vie ? Si l’on en croit les résultats du Baromètre Le Soir- RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM, un Belge sur deux ne sait plus à quel saint se vouer. En effet, 49 % des répondants ne croient pas en l’action des syndicats et des hommes politiques pour défendre leur pouvoir d’achat. Les Wallons sont davantage dans le doute (52 %) que les Flamands (48 %) et les Bruxellois (44 %).