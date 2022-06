Le vice-président du Parlement russe: «On va en finir, comme ça a été prévu»

Piotr Tolstoï a également débattu avec Philippe Lamberts (eurodéputé écologiste), qui a souligné que l’Europe avait, à ses yeux, « bien mené sa barque ». « Le peuple russe ne doit pas être diabolisé, c’est évident. J’ai une opposition révolue contre un autocrate qui a lancé une guerre et c’est ce à quoi nous faisons face », a-t-il poursuivi.

Le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, était invité par RTL dans l’émission C’est pas tous les jours dimanche. Il prédit une guerre en Ukraine qui ne s’achèvera pas de sitôt : « La guerre va durer encore quelque temps vu la résistance acharnée. Mais ne vous inquiétez pas, on va en finir, comme ça a été prévu. »

Et de revenir sur les augmentations de prix liées au conflit. « No pain, no gain. Il n’y a pas de résultats sans effort. L’Europe ne sera pas respectée comme acteur géopolitique sans faire d’effort », a-t-il conclu sur le plateau de RTL.