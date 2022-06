«Je ne voulais pas qu’on se sépare, mais elle ne voulait rien entendre»

Fabrice Casse, 28 ans, a reconnu avoir massacré Françoise Donckers et sa fille Mya, 12 ans. Françoise ne partageait sa vie que depuis trois mois, et elle avait décidé de rompre. « C’est à cause de toi que je suis méchant », lui aurait-il dit tandis qu’elle était en train de mourir sous ses coups.

Bonjour à tous, c’est pour dire que ma copine et sa fille sont mortes. » C’est en ces termes, suivis de quelques phrases feignant mal l’étonnement, que Fabrice Casse, Verviétois de 28 ans, a annoncé le 29 août 2020, via sa page Facebook, le décès de Françoise Donckers, Spadoise de 40 ans, et de sa fille Mya, 12 ans. Il avait écrit cette publication debout, planté devant l’entrée de la maison des victimes, tandis que les secouristes, puis les policiers, s’affairaient autour des deux corps sans vie. Les services d’intervention avaient été surpris de voir cet homme rester impassible, ne demandant pas ce qui avait pu se passer et pianotant sur son GSM. Fabrice Casse a tué Françoise après trois mois de relation sentimentale, parce qu’elle avait décidé de le quitter. C’est ensuite, avec le même couteau de boucher, qu’il s’était tourné vers la petite, qui vivait en symbiose avec sa maman. Son procès devant la cour d’assises de Liège débute ce lundi et s’annonce particulièrement glaçant.