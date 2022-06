Grand Baromètre: 55% des Belges craignent pour leur pouvoir d’achat

La préoccupation est dans l’air du temps. Et elle se reflète logiquement dans le dernier Baromètre Le Soir- RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM. Celle du pouvoir d’achat, qui tarabuste les ménages et poussera, ce lundi, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Bruxelles, à l’appel des trois organisations syndicales. Sans surprise, l’inflation et la hausse des prix arrivent en tête des préoccupations, citées par 55 % des sondés. Suivent les impôts et les taxes (31 %) et la pauvreté et les inégalités sociales (29 %). Le regard tourné vers son assiette, le Belge relègue le changement climatique (22 %) en quatrième position.