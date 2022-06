Olivier Vanderijst (SRIW): «La success story Odoo est l’exemple de l’impact que nous recherchons»

Avant, on se grattait pour citer des success stories en sus d’IBA ou EVS dans le sud du pays. Désormais, les biotechs engrangent les succès, Odoo recrute à tour de bras, on va construire des satellites à Charleroi. Le point avec Olivier Vanderijst, le patron de la SRIW (société régionale d’investissement de Wallonie), sur cette transition dont on perçoit les (premiers) effets.

Un bénéfice de 89 millions dégagé en 2021, année de crise s’il en est. Comment expliquez-vous cela ?