Tour de Belgique: victoire finale de Mauro Schmid, la dernière étape pour Fabio Jakobsen

Le Suisse Mauro Schmid est le vainqueur final du 91e Tour de Belgique (2.Pro), qui s’est achevé dimanche par une étape de 179,9 km entre Gingelom et Beringen.

Jakobsen l’a emporté au sprint devant les Belges Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty Gobert Matériaux). L’Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe) et l’Allemand Max Walscheid (Cofidis) complètent le top 5.

Schmid termine 1er du général devant Wellens, 2e dans le même temps, et Quinten Hermans, 3e à 8 secondes.

Schmid et Wellens ont tenté de faire la différence dans le Kilomètre en or, situé à 7 km de l’arrivée, mais aucun des deux coureurs n’est parvenu à distancer l’autre au jeu des bonifications.

Mauro Schmid, qui affiche désormais trois victoires en carrière (il avait auparavant enlevé la 11e étape du Giro 2021 et la 1re étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali), succède au palmarès à Remco Evenepoel, qui avait enlevé les deux dernières éditons organisées en 2019 et 2021. Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège était absent cette année. Il a disputé cette semaine le Tour de Suisse, dont il a remporté le contre-la-montre final dimanche à Vaduz.