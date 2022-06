Grand baromètre: pas de majorité pour dézinguer la Vivaldi mais les Belges exigent la fin des chamailleries

Les exemples ne manquent ces derniers mois pour illustrer à quel point la coalition Vivaldi est désaccordée. Augmentation du budget de l’armée à 2 %, la vaccination obligatoire des soignants ou encore la suppression de la notion de récidive du code pénal, (presque) tout y passe. Et on oublie volontairement les dossiers brûlants toujours pas définitivement tranchés comme le nucléaire. A la décharge des politiques, on rappellera qu’il relève presque de l’exploit d’arriver à s’entendre quand on travaille à sept partis autour de la table allant de la gauche à la droite, en passant par les écologistes et les chrétiens flamands.