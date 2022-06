Festival d’Avignon: les Doms ont 20 ans et regardent vers l’avenir

À l’occasion du Festival Off d’Avignon 2022, le Théâtre des Doms retrouve toutes ses couleurs avec spectacles, restauration, rencontres, débats et colloques pour célébrer 20 années d’existence de la vitrine de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pilier du Festival Off d’Avignon, le théâtre des Doms fêtera ses 20 ans d’existence avec un programme des plus alléchants, du 7 au 28 juillet prochains. Créés pour permettre aux compagnies de la Fédération Wallonie Bruxelles de se produire dans des conditions décentes dans le cadre du festival, les Doms sont devenus un des lieux incontournables de la manifestation. Tant par sa programmation qui attire chaque année un très large public et une nuée de professionnels que par sa convivialité qui en a fait un des lieux de rencontre favoris des festivaliers.