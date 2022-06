Une nouvelle maison de détention, mais pas en Wallonie-Bruxelles

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) et le secrétaire d'État à la Régie des bâtiments Mathieu Michel (MR) ont annoncé avoir trouvé un accord pour faire de l'ancienne caserne de la gendarmerie de Ninove (Flandre Orientale) une nouvelle maison de détention, et ce dès 2025 après transformation du bâtiment. Celui-ci pourra accueillir 24 détenus purgeant des peines de moins de trois ans, et ce sous un régime de sécurité plus bas, leur permettant d’entamer des démarches concrètes en vue de leur réinsertion.

Jusqu’alors, l’implantation de deux maisons de détention, à Courtrai et Berkendael, a été confirmée. L’installation d’un tel établissement à Verviers, sur le site d’une ancienne maison de repos dans le quartier de Hodimont, avait été annoncée à la fin de l’an dernier, mais cela avait suscité un tel tollé du côté des riverains que le projet a avorté.