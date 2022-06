Mercato: Axel Witsel en route pour l’Atlético, et non l’OM

Arrivé en fin de contrat au Borussia Dortmund où il évoluait depuis 2018, le Diable rouge semblait prendre la direction de l’Olympique de Marseille où un contrat de deux saisons l’attendait, plus une en option s’il avait atteint un certain nombre de matches lors de sa deuxième année sur la Canebière. Une proposition plutôt alléchante sur papier pour un joueur de 33 ans. Au sein -qui plus est- d’un club mythique qui le voyait comme le parfait remplaçant dans le milieu du jeu de Boubacar Kamara, parti gratuitement à Aston Villa.