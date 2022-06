Grand Baromètre: les rythmes scolaires peinent à convaincre

A force de cumuler les études plaidant en sa faveur, à force d’en parler et d’attendre sa concrétisation – l’affaire a fait débat pendant trente années tout de même –, on pouvait penser que la réforme des rythmes scolaires était acquise dans l’opinion publique. Erreur ! Dans une belle unanimité, Wallons, Bruxellois et Flamands s’entendent pour la rejeter : quelle que soit leur région d’origine, un tiers (seulement) des sondés s’accordent pour considérer le changement comme une bonne chose. A l’inverse, ils sont 44 % (Bruxelles et Flandre) et 46 % (Wallonie) à la bouder. Notons qu’environ un cinquième de nos concitoyens sont sans avis.

Pour mémoire, cette réforme postule un raccourcissement des vacances d’été (huit semaines plutôt que neuf), une alternance entre périodes de cours (sept semaines) et véritables temps de repos (quatre séquences de deux semaines) et un déplacement en mai des vacances de printemps.