Union Saint-Gilloise: les trois chantiers de Karel Geraerts

L’heure des retrouvailles a sonné à l’Union. Ce lundi, les joueurs saint-gillois (à l’exception des internationaux) passeront les traditionnels tests physiques et médicaux, avant de prendre le chemin des terrains plus tard dans la semaine. Et ce, sous la supervision de leur nouveau T1, Karel Geraerts, l’ancien adjoint de Felice Mazzù qui a pris du galon durant l’intersaison en étant promu entraîneur en chef.

Un coach dont la mission parait immense. En effet, après une campagne 2021-2022 exceptionnelle à tous points de vue, il sera bien difficile -voire presque impossible ?- de faire mieux cette saison. D’autant que depuis le coup de sifflet final du défunt championnat il y a un mois, l’USG a été traversée par d’importantes turbulences. Voici les grands travaux auxquels Karel Geraerts, pour sa toute première expérience comme coach principal, devra rapidement s’attaquer.