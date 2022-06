Hockey: les Red Lions concluent leur Pro League avec panache (0-5)

C’est avec le couteau entre les dents et beaucoup d’envie que les champions olympiques ont abordé leur toute dernière rencontre de cette 3e saison de Pro League. En effet, le partage (2-2) de samedi restait un peu en travers de la gorge de certains après une prestation bonne dans l’ensemble mais pas suffisant performante surtout en termes de finition. Avec Vincent Vanasch dans les buts mais sans leur capitaine, Felix Denayer (sinusite), les Red Lions proposaient 30 premières minutes sérieuses. Ils obtenaient plusieurs belles possibilités et 3 p.c. et ils trouvaient d’ailleurs l’ouverture sur le premier via Nicolas De Kerpel (11e) qui suivait bien après une première tentative repoussée d’Alexander Hendrickx. Mais les Anglais se montraient également dangereux à de nombreuses reprises et Vincent Vanasch devait s’interposer à plusieurs reprises avec autorité pour repousser le danger.

Dès la reprise de la seconde période, l’équipe locale tentait de recoller au score mais le gardien brabançon démontrait toutes ses qualités en proposant plusieurs interventions de grande qualité. Comme samedi, le système anglais (et sa défense individuelle) posait parfois quelques soucis aux Red Lions qui ne trouvaient pas toujours les connexions et les espaces pour développer leur jeu. À la 40e minute, les Belges obtenaient 3 nouveaux p.c. consécutifs. La dernière tentative d’Alexander Hendrickx terminait d’abord sa course sur le poteau mais sur le rebond, Arthur De Sloover se montrait le prompt et il doublait l’avance des siens en inscrivant, au passage, son second but du week-end.