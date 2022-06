Voile: Denis Van Weynberg contraint à l’abandon à la Vendée-Arctique, «une grande expérience»

Blessé, contraint à l’abandon, et bloqué en Islande, le skipper de « Laboratoires de Biarritz » retient tout le positif accumulé pendant une impitoyable première course qualificative pour le Vendée Globe 2024.

L’homme est touché, mais le moral est toujours bon. Quand nous avons pu contacter Denis Van Weynbergh, dimanche en fin d’après-midi, il avait amarré son Imoca 60 depuis quelques heures dans le petit bled au nom imprononçable de Vikurgerôi, non loin de Faskruôsfjörôur, à l’est de l’Islande. Là, le skipper de « Laboratoires de Biarritz » a retrouvé son homologue japonais, Kojiro Shiraishi (DMG Mori Global One), 20e et dernier classé de la « Vendée Arctique », une course qualificative pour le prochain Vendée Globe (2024) à ce point chahutée, que ses organisateurs ont décidé de la raccourcir puis de l’arrêter carrément, vendredi soir.