Cyclisme: un jeune spectateur frôle la catastrophe à l’arrivée de la dernière étape de la Route d’Occitanie (vidéo)

À la faveur d’un évitement d’école, le sprinteur de la formation Total Energies, 28 ans, qui a hésité un temps sur le côté à choisir, est parvenu à passer dans le dos de l’enfant sans dommage, évitant un accident qui aurait terni la journée, gâché sa victoire et engagé la responsabilité des organisateurs.

Que le cyclisme peut être dangereux lorsque les spectateurs ne font pas attention ! Vainqueur de l’étape, l’Italien Niccolo Bonifazio avait certainement un double sentiment : celui d’avoir gagné mais également (et surtout !) celui d’avoir évité un véritable drame. Alors qu’il venait de franchir la ligne d’arrivée, un enfant a eu la très mauvaise idée de la traverser alors que les coureurs étaient en pleine décélération après un sprint acharné entre Bonifazio, Moschetti (Trek – Segafredo) et Kanter (Movistar).

Sous le coup de l’adrénaline du sprint et de la frayeur qui venait de l’assaillir, Bonifazio a immédiatement laissé éclater sa colère, vis-à-vis manifestement de la sécurité insuffisante affectée à l’aire d’arrivée et de l’imprudence de l’enfant et de ses parents. Logique…