La Turquie ne lâche pas Jackson Muleka: des gros clubs intéressés

Kasimpasa, Besiktas et Galatasaray veulent enrôler Jackson Muleka, qui devrait poursuivre sa carrière en Turquie.

Jackson Muleka devrait animer le début de mercato du Standard. Attendu à Liège dans les prochaines heures, même s’il n’est censé reprendre que le 28 juin les entraînements avec le club principautaire, l’attaquant congolais tentera de boucler le dossier de son départ de Sclessin. Si, on l’a déjà dit, Schalke 04 et Stuttgart, en Allemagne, mais aussi Toulouse, de retour en Ligue 1 française, sont sur la balle, c’est vers la Turquie, où il a évolué durant quatre mois, que Jackson Muleka semble se diriger. Les enchères commencent à monter pour l’engagement du buteur congolais, sous contrat avec le Standard jusqu’en 2024, à l’image des trois offres déjà formulées par Kasimpasa, où il avait été prêté durant la deuxième moitié de saison dernière, le club stambouliote ayant proposé 2 millions d’euros au départ pour grimper à un peu plus de 3 millions désormais.