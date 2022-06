Tennis: une militante pour le climat a tenté de perturber la finale de Halle (vidéo)

Un match qui n’a pas l’air d’avoir été calme ! Alors que l’embrouille entre Medvedev et son coach a déjà fait le tour du monde du tennis, une militante pour le climat a tenté en vain dimanche d’interrompre la finale du tournoi ATP de Halle entre Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz en s’attachant au filet, la même scène qu’en demi-finale à Roland Garros il y a quelques jours. La militante portait un t-shirt avec l’inscription en allemand « Il ne reste que trois ans ».

À Paris, le mouvement « Dernière rénovation » avait revendiqué l’action militante lors du match entre Marin Cilic et Casper Ruud. La jeune femme portait alors sur son t-shirt le slogan : « We have 1028 days left » (« il nous reste 1028 jours »). Elle avait réussi à s’attacher au filet par le cou. À Halle, les hommes de la sécurité, qui s’y sont mis à trois, ont réussi à maîtriser l’activiste avant qu’elle ne s’attache au filet. Ils l’ont évacuée en la traînant hors du court et le match a pu reprendre après une très courte interruption.