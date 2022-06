Législatives en France: les perdants dans le camp d’Emmanuel Macron

Richard Ferrand. - AFP.

Par Belga Publié le 19/06/2022 à 21:01 Temps de lecture: 2 min

Alors que les résultats obtenus par la coalition Ensemble à ce second tour des élections sont loin des attentes du président, Emmanuel Macron, plusieurs figures de la macronie, dont un ministre, sont en mauvaise posture. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, est donnée perdante, tout comme le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand. Ce dernier a même reconnu sa défaite.

La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a été battue par sa rivale RN Christine Engrand dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, a indiqué son entourage à l’AFP.

À lire aussi Législatives en France: le parti d’Emmanuel Macron très loin de la majorité absolue, voici les résultats

La ministre, qui devra quitter le gouvernement selon une règle tacite réaffirmée par l’Elysée, a été distanciée de 56 voix par Christine Engrand, 67 ans, directrice commerciale d’un organisme de formation, a précisé son entourage.

Le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a reconnu sa défaite dimanche soir au second tour des élections législatives. « Je viens de prendre acte des résultats indiquant que les électrices et les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont choisi d’élire députée ma concurrente », a déclaré ce proche d’Emmanuel Macron et pilier de la macronie, adressant également ses « félicitations » et « vœux de plein succès » à son adversaire Mélanie Thomin (Nupes).

Christophe Castaner, figure du camp présidentiel et ancien ministre de l’Intérieur, est également donné battu dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Le président du groupe LREM à l’Assemblée nationale a été battu au second tour des élections législatives dans les Alpes-de-Haute-Provence par Léo Walter, le candidat de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Léo Walter, 50 ans, a obtenu 51,49 % des voix et Christophe Castaner, 56 ans, 48,51 %.

Le ministre des Solidarités, Damien Abad, empêtré dans une affaire d’accusations de viol, est quant à lui réélu dans l’Ain avec 57,86 % des voix, annonce l’AFP. Dans la cinquième circonscription, l’ancien chef des députés Les Républicains obtient 57,86 % des voix sous l’étiquette divers-droite, contre 42,14 % à la candidate Nupes Florence Pisani.