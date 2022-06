Charleroi se renforce avec l’arrivée de Delavallée en provenance de Mouscron (officiel)

Charleroi prépare l’avenir ! Alors que le club était déjà très bien paré au niveau de ses gardiens (Hervé Koffi, Didier Desprez et Mattéo Chiacig sont déjà là), il vient à nouveau de renforcer ce secteur de jeu. En effet, Martin Delavallée, auteur d’une apparition cette saison avec Mouscron en D1B, a signé un d’un an (avec un an supplémentaire en option).

Voici le communiqué complet de Charleroi :

Le Sporting de Charleroi est d’heureux d’annoncer avoir trouvé un accord de contrat avec Martin Delavallée. Celui-ci est désormais lié au RCSC jusqu’en juin 2023 (+ 1 année en option).