Cyclisme: Remco Evenepoel et Geraint Thomas se rebiffent au Tour de Suisse

L’hécatombe et la peur. Deux mots qui résument un Tour de Suisse surréaliste alors que, au plus fort de la pandémie et des « variants » bien plus lourds comme le Delta, il y eut très rarement des coureurs positifs en compétition, et encore moins au Tour de France. C’est le paradoxe de l’épreuve helvète, résumée dans cette phrase de Peter Sagan, qui venait de renouer enfin avec la victoire. « Je suis positif au Covid mais je ne ressens aucun symptôme, au contraire, je vais très bien mais je dois me retirer de la course. »