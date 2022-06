Cyclisme: razzia pour Quick Step au Tour de Belgique

L’incroyable scénario qui s’était dessiné samedi à Durbuy a transformé l’étape dite « critérium » de Beringen en salle de grand spectacle à ciel ouvert sur le superbe site minier transformé en véritable paradis pour les cyclistes de toutes les disciplines. Tim Wellens et Mauro Schmid, réunis dans la même seconde, pouvaient se départager grâce au « kilomètre en or », ce triple sprint de bonifications dont on a compris l’utilité dimanche. Car ni le Suisse ni le Limbourgeois ne sont des sprinters. Chez Quick Step, on avait choisi de sacrifier le lanceur de Jakobsen, Morkov pour faire les bonifs et, chez Lotto, c’est Arnaud De Lie qui prit le manche pour emmener Wellens.