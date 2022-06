Standard: Sclessin, c’est un peu le Koh-Lanta des coaches étrangers

Même en relativisant l’aura internationale du club, le Standard garde un pouvoir d’attraction énorme. Pour utiliser une image médiatique, on penche plus du côté de Koh-Lanta que de Top Chef. L’Enfer aiguise la motivation des divers aventuriers qui, une fois plongés dans la compétition, découvrent la réalité derrière le cliché paradisiaque et disposent d’un totem d’immunité à la durée très variable. La réalité est que Sclessin est un cimetière des entraîneurs. Choix numéro 1 de 777 Partners, le Norvégien Ronny Deila ne peut pas ignorer qu’il est quand même le 15e coach (hors intérims d’un match de Peter Balette et d’Eric Deflandre) à prendre la barre du navire rouche depuis 2012. Et le 6e étranger à venir en bord de Meuse pour sa première mission de coaching en Belgique. Ne cherchez pas plus loin, personne en D1A n’a fait « mieux » que le club liégeois dans ce domaine.