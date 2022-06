Athlétisme: Nafi Thiam d’emblée à son niveau de 2021

À côté de Ben Broeders (voir ci-dessous), si Kevin Borlée, qui souffrait du dos et avait hérité du couloir 1, et Isaac Kimeli n’ont guère brillé en terminant respectivement 7e du 400 m en 46.64 et 12e du 5.000m en 13.35.74, le bilan belge à Paris a également valu par le premier concours de hauteur de l’année de Nafi Thiam, qui a fini 7e avec 1,92 m (à son premier essai), la victoire revenant, comme attendu, à l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, la championne du monde en salle et médaillée de bronze des derniers JO, avec 2,01 m, la meilleure performance de l’année.