Tour de Belgique: Yves Lampaert mis hors course pour sa manœuvre dangereuse sur Tim Wellens (vidéo)

Le coureur de QuickStep a été sanctionné par les commissaires de course pour avoir gêné son compatriote de l’équipe Lotto Soudal.

L’équipe QuickStep Alpha Vinyl a dominé le Tour de Belgique ce dimanche avec la victoire d’étape de Fabio Jakobsen et le succès final de Mauro Schmid. Le Suisse a devancé au classement Tim Wellens, les deux hommes se jouant la victoire dans les derniers kilomètres. Le Wolfpack a d’ailleurs tenté d’aider Schmid autant que possible dans les derniers kilomètres.

Son coéquipier Yves Lampaert a en effet joué des coudes avec Wellens dans le kilomètre en or, portion de l’épreuve où les coureurs peuvent accrocher des bonifications. Un comportement peu fair-play, et même dangereux, qui lui a valu d’être disqualifié à l’issue de la course.