Avec l’élection de Gustavo Petro, la Colombie vire à gauche pour la première fois de son histoire

L’ex-guérillero Gustavo Petro a obtenu 50,44 % des voix au second tour de la présidentielle, dimanche 19 juin, face au millionnaire populiste et sans parti Rodolfo Hernandez.

Avec l’élection dimanche 19 juin de Gustavo Petro, 62 ans, économiste et ancien guérillero, premier président de gauche de l’histoire du pays, et d’une vice-présidente afro-colombienne féministe et écologiste, tous deux issus de milieux modestes, la Colombie entre résolument dans une nouvelle ère.