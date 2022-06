Energie: nouvelle augmentation du prix du gaz en Europe

Le prix du gaz a bondi de plus de 5 % lundi, pour atteindre 123,8 euros le mégawattheure sur le marché à terme néerlandais, la référence en Europe.

Le prix du gaz a bondi de plus de 5 % lundi, pour atteindre 123,8 euros le mégawattheure sur le marché à terme néerlandais, la référence en Europe. La semaine dernière, les prix ont augmenté de près de 50 %, pour atteindre son niveau le plus élevé depuis la fin du mois de mars.

La capacité du gazoduc Nord Stream, qui transporte le gaz de la Russie vers l’Allemagne, a été réduite à 40 % alors que de plus en plus de pays européens signalent ne plus être approvisionnés en gaz russe.