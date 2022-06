80.000 personnes présentes pour la manifestation nationale, selon les syndicats

Par Belga et la rédaction

Une manifestation nationale est organisée ce lundi à Bruxelles par les syndicats FGTB, CSC et CGSLB. La manifestation est partie à 11h de la gare du Nord à Bruxelles. Pour permettre à tout le monde de rejoindre le lieu de rassemblement, neuf trains supplémentaires ont été affrétés par la SNCB. Selon la FGTB, 80.000 personnes sont présentes. « On me dit que nous sommes 80.000 aujourd’hui », s’est félicité Thierry Bodson, président de la FGTB. Selon lui, c’est le couronnement d’une mobilisation intense ces derniers mois.

Les perturbations

Parallèlement à la manifestation nationale, des arrêts de travail ont été annoncés, notamment à la Stib où plusieurs lignes de métro et de tram ne rouleront pas. La ligne 1 du métro ainsi que les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 et les bus 29, 34, 45, 46, 53, 56, 59, 65, 71, 73, 87, 88 et 95 seront quant à eux exploités.