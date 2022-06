Anderlecht confirme pour Guillaume Gillet: voici le staff complet de Felice Mazzù

Mazzù aura également Samba Diawara à ses côtés, ce dernier arrivant de Charleroi. Anderlecht a confirmé le reste du staff avec Laurent Deraedt comme entraîneur des gardiens, Thibaut Meyer et Joséphine Knipschild comme préparateurs physiques et Sandro Salamone comme analyste vidéo.

« Par ailleurs, les équipes de Niels Mathieu et Luc Vanden Bossche (Medical), Tom Colpaert (Team Manager) et Stéphanie Scheirlynck et Michael Verschaeve (Performance) resteront dans le giron de l’équipe première du Sporting », a précisé le club dans son communiqué. « Vu le renouvellement du staff technique, le club se sépare également de quelques membres du staff. Le RSC Anderlecht tient à remercier tout le monde pour le travail fourni et leur souhaite à tous le meilleur pour la suite de leur carrière. »