Disparition de la comédienne Anne Chappuis Pilier du Rideau de Bruxelles depuis le début des années 70, elle avait aussi joué sur de nombreuses autres scènes avec des metteurs en scène de toutes les générations.

Anne Chappuis dans «La musica deuxième». - Jorge Leon

Chef adjoint au service Culture Par Jean-Marie Wynants Publié le 20/06/2022 à 11:56 Temps de lecture: 3 min

Décédée samedi 18 juin à l’âge de 77 ans, Anne Chappuis s’était éloignée des scènes depuis une quinzaine d’années. Elle était pourtant viscéralement attachée à cet univers dont elle rêvait depuis l’enfance. Née en Suisse le 11 décembre 1944, elle expliquait avoir ressenti le désir de monter sur scène dès l’âge de douze ans. Avant cela, elle aimait déjà inventer des jeux, créer des personnages… Mais cela ne suffira pas à convaincre ses parents qui lui font d’abord passer son bac puis suivre une formation de script. Elle n’abandonne pas son rêve pour autant et quitte Genève pour Bruxelles où elle découvre à l’Insas le métier d’actrice. Diplômée en 1970, elle apparaît au Rideau de Bruxelles dans La Truite de Schubert. Ce sera le début d’un long compagnonnage avec le théâtre dirigé par Claude Etienne puis Jules-Henri Marchant. Elle jouera sous leur direction mais aussi pour Bernard De Coster, Adrian Brine et bien d’autres. On la verra notamment dans Les indifférents, Une femme, Camille Claudel, Personne d’autre, Déjeuner chez Wittgenstein, La chambre et le temps, Quai Ouest, Jascha, Trois grandes femmes…

Elle joue aussi sur de nombreuses autres scènes du pays, du National au Varia en passant par Le Public ou La Valette et travaille avec des metteurs en scène confirmés comme avec les jeunes talents de l’époque (Thierry Salmon, Frédéric Dussenne, Thierry Debroux…). Elle interprète Tchekhov et Molière au National, travaille à plusieurs reprises avec Philippe Sireuil (Nous les héros, La musica deuxième, J’étais dans la maison et j’attendais que la pluie vienne…) et retrouve Tchekhov au Public dans La Cerisaie mise en scène par Michel Kacenelenbogen qui l’avait déjà dirigée dans Après la répétition de Bergman qui lui vaudra le prix de la meilleure comédienne aux Prix du Théâtre en 1999. On l’avait vue encore, bouleversante, pour une de ses dernières apparitions au Théâtre de la Valette en 2008 dans Love Letters aux côtés de Jean-Claude Frison dans une mise en scène de Michel Wright.