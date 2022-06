Manifestation nationale: 70.000 manifestants selon la police, 80.000 d’après les syndicats (direct)

« On me dit que nous sommes 80.000 aujourd’hui », s’est félicité Thierry Bodson, président de la FGTB. Selon lui, c’est le couronnement d’une mobilisation intense ces derniers mois.

Les syndicats réclament une amélioration du pouvoir d’achat, en pleine flambée des prix, et une modification de la loi sur la norme salariale de 1996, qui cadenasse les négociations sur les salaires.

« Beaucoup de personnes puisent actuellement dans leurs réserves, pour peu qu’elles en aient. Beaucoup sont fragilisées et ont du mal à vivre », a souligné Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. Les syndicats dénoncent notamment l’opacité autour des prix de l’énergie en Belgique, où ils sont plus hauts que dans les pays voisins. « Faisons la transparence sur la facture d’énergie et changeons-la », a dit Marie-Hélène Ska. Le syndicat chrétien dénonce aussi les frais de déplacement, que 20 % des travailleurs prennent à leur charge. « Nous disons : stop au fait de payer pour travailler. Il faut que tout le monde puisse vivre de son travail. » « Nous passons d’une crise à l’autre et les travailleurs sont toujours au coeur de la tempête », a renchéri Olivier Valentin, secrétaire national de la CGSLB.

Les syndicats craignent une norme salariale proche de 0 % pour le prochain accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024. Cela signifie que les salaires n’augmenteraient pas plus que l’index. « Cette marge est étouffante », a déclaré Olivier Valentin. « On dit 0 % pour le prochain AIP. Par contre, pour les dividendes, c’est ’open bar’. »

Les responsables syndicaux ont promis un automne « chaud » s’ils ne sont pas entendus par le pouvoir politique et le patronat.

Une journée « incompréhensible »

La journée d’actions syndicales menées lundi en faveur du pouvoir d’achat est « incompréhensible », déplore Bart Steukers, CEO d’Agoria, la fédération des entreprises technologiques belges. Selon lui, ces actions engendrent une perte de production de l’ordre de 25 % pour l’industrie manufacturière technologique, soit l’équivalent de 80 millions d’euros, alors que « ce sont justement les entreprises qui préservent le pouvoir d’achat ».

« La Banque nationale, par la voix de son gouverneur Pierre Wunsch, affirme que ce sont les entreprises qui paient intégralement la protection du pouvoir d’achat de la population, alors que les entreprises doivent également faire face à d’énormes coûts supplémentaires », ajoute M. Steuckers. « Lorsque vous savez tout cela… vous n’attaquez pas ceux qui vous protègent ! Vous ne sciez tout de même pas la branche sur laquelle vous êtes assis ? »

Le CEO d’Agoria affirme attendre « deux signaux clairs du Premier ministre, à savoir qu’un taux d’emploi de 80 % d’ici 2030 et le soutien de la compétitivité des entreprises restent des principes centraux de l’accord de coalition et qu’ils soient également mis en œuvre concrètement. »

Les perturbations

Parallèlement à la manifestation nationale, des arrêts de travail ont été annoncés, notamment à la Stib où plusieurs lignes de métro et de tram ne rouleront pas. La ligne 1 du métro ainsi que les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 et les bus 29, 34, 45, 46, 53, 56, 59, 65, 71, 73, 87, 88 et 95 seront quant à eux exploités.

Le réseau TEC communique également que de fortes perturbations seront attendues sur l’ensemble du réseau, excepté dans la région du Luxembourg où elles seront plus légères.

Au nord du pays, quelque 60 % des bus et 40 % des trams de la société flamande de transport en commun De Lijn roulaient lundi vers 7 h, a-t-on appris auprès d’une porte-parole.

En ce jour de manifestation nationale, De Lijn conseillait aux voyageurs de se renseigner sur le site internet de la compagnie avant d’envisager d’utiliser les transports publics. A Gand, 60 % des bus et trams roulaient ; la moitié à Anvers et 40 % des trams au littoral.

Tous les vols au départ de Brussels Airport ce lundi sont annulés, a fait savoir l’aéroport, ce dimanche. Les arrivées, elles, sont maintenues, tout comme les vols cargo. La sécurité des passagers ne peut plus être garantie en raison de la grève de G4S (dont l’ampleur serait plus importante que précédemment craint). Des perturbations sont aussi attendues à l’aéroport de Charleroi.

« Asseyez-vous à la table et cherchez des solutions »

Lorsqu’en tant que pays, on est confronté à quelque chose d’absolument inédit, on attend des partenaires sociaux qu’ils s’asseyent autour de la table et trouvent des solutions plutôt que de se pointer du doigt, a déclaré en substance le Premier ministre Alexander De Croo, lundi sur les ondes de la RTBF et de la VRT, alors que les syndicats espèrent rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bruxelles pour défendre le pouvoir d’achat.

Quel est l’élément déclencheur ?

Le point de départ de la manifestation, c’est la loi de 1996 qui restreint l’évolution des salaires en Belgique. Ainsi, la marge maximale pour l’évolution du coût salarial avait été fixée à 0,4 % pour la période 2021-2022. Les syndicats voudraient voir modifier cette règle d’ici le prochain accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024.

Cela donnerait aux syndicats une plus grande liberté de négociation dans le contexte actuel de flambée des prix. La Banque nationale de Belgique estime que l’inflation atteindra plus de 8 % en Belgique en 2022.

Notre pays bénéficie bien de l’indexation automatique des salaires, mais ce mécanisme « ne suffit plus », clament les syndicats.