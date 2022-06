Le Brioaa à Upigny, un laboratoire bio à ciel ouvert

Du côté d’Eghezée, un centre de recherche et de formation privé défend une agriculture 200 % bio et résiliente. Il va développer des pratiques et une approche scientifique dont l’agriculture bio et l’agroécologie ont grand besoin.

Si la Wallonie est de très loin la terre de l’agriculture bio en Belgique, avec plus de 90 % de la surface agricole belge destinée à cette technique, il lui manquait un vrai centre de recherches pour étudier en profondeur et en grandeur réelle l’agriculture biologique. C’est désormais chose faire avec le Brioaa (Belgian Research Institute of Organic Agriculture and Agroecology), une structure privée indépendante de recherche, de formation, d’information et de conseil, au service des agriculteurs, institutions, associations, entreprises et citoyens. « Un labo à ciel ouvert dédié à 200 % à l’agriculture bio », commente Eddy Montignies, cofondateur. « Ce fut un parcours long visant l’optimisation des sols plutôt que la maximisation des productions. »